Emekliye 4 bin lira, Saray’a zam garantisi

AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni yasa teklifi ile milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılırken, Cumhurbaşkanı maaşında da artış yapıldı.

Emeklilere iki bayramda toplamda 8 bin lira ödenecek, ikramiyedeki artış asgari ücret karşısında erimeye devam etti.

Düzenleme ile cumhurbaşkanlarının Erdoğan’ın maaşının milletvekili maaşlarının gerisinde kalmasını engelleyecek oranda zam öngörüldü. Milletvekili maaşlarına zam geldikçe cumhurbaşkanı maaşı da artacak.

AKP, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan 18 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Yaklaşık 16 milyon 700 bin emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerindeki artış da yasa teklifinde yer aldı. Yapılacak düzenlemeye göre, emeklilere Şeker Bayramı ve Kurban Bayramı’nda geçen yıl 3'er bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükselecek. İkramiyedeki artış yüzde 33 oldu. Biner TL’lik artışla emeklilere ödenecek ikramiyenin maliyeti ise yaklaşık 37 milyar lira olarak hesaplandı.

Bugünün BirGün'ü

ERDOĞAN’A KALKAN

Kanun teklifinin 12’inci maddesiyle Cumhurbaşkanının aylık ödeneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına yapılan ödemeler toplamının yüzde 5 fazlası olacak şekilde düzenlenmesi öngörüldü.

Teklif metninde “Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanına mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler toplamının yüzde 5 fazlası aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenek olarak verilir“ fıkrası yer aldı. Emekli cumhurbaşkanlarına da 140.690 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanması öngörüldü.

Böylelikle 2022 yılında milletvekili maaşlarında yapılan düzenleme nedeniyle görevdeki ve görevden ayrılan Cumhurbaşkanlarının milletvekillerinden daha düşük aylık almasının önüne geçilecek.

ARTIŞ YÜZDE 52,8

Cumhurbaşkanı ödeneği 2025 bütçesinde toplam 2 milyon 856 milyon lira, 12 ay boyunca aylık 238 bin lira olarak belirlendi. Buna göre cumhurbaşkanı maaşının yüzde 40’ı üzerinden hesaplanan emekli aylığı 95 bin 200 lira olurken kanun teklifinde yer alan maddeye göre Cumhurbaşkanının emekli maaşı 142 bin 456 TL’ye çıkacak. Kanun değişikliği sonrası 2025 yılı için Cumhurbaşkanı emekli aylığı yüzde 52,8 oranında artmış olacak.

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ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 18’İ

2018 yılında bin TL olarak belirlenen emekli aylığı 2021’de bin 100 TL, 2023’te 2 bin TL ve 2024’te 3 bin TL olarak uygulandı. Böylece emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret ve artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybetti. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret ve artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybetti. 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62’si iken bu yıl 4 bin liraya çıkarılacak olan emekli ikramiyesi asgari ücretin yüzde 18’ine geriledi.

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İMZA KAMPANYASI

Tüm Emeklilerin Sendikası ‘Geçinemiyoruz, duyun bizi’ başlığıyla imza kampanyası başlattı.

Emeklilerin talepleri şu şekilde:

• Sağlık hizmetinin emekliler için ücretsiz olması ve katkı paylarının kaldırılması

• Emekli aylığına ek seyyanen 15 bin liralık artış yapılması,

• Evi olmayan emeklilere kira desteği verilmesi,

• Elektrik zamlarının geri çekilmesi ve emeklilere indirim yapılması,

• Gıdaya ulaşamayan, düzgün beslenemeyen emeklilere gıda desteğinde bulunulması