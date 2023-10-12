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Emekliye 5 bin TL ikramiye kanun teklifine eklendi

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi.

Ekonomi
  • 12.10.2023 23:04
  • Giriş: 12.10.2023 23:04
  • Güncelleme: 12.10.2023 23:07
Emekliye 5 bin TL ikramiye kanun teklifine eklendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin, 9 Ekim Pazartesi günü toplanmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullanmıştı. 

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