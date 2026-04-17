Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı: AKP kulisleri ne diyor?

Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşına çare olamadı. En düşük emekli aylığı 18,4 oranında zamla 20 bin TL’ye çıkarıldı.

Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memura çare olabildi. Açlık sınırının şimdiden 35 bin TL sınırına dayandığı ortamda hayat pahalılığı emeklinin cebini bağlıyor.

Bayram ikramiyeleri 2025 yılında yüzde 33 artışla 4 bin lira olarak duyurulmuştu. Bu yıl 5 bin TL ile lira 6 bin TL arasında gerçekleşmesi Ankara kulislerinde konuşuluyordu.

Ancak AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Ramazan Bayramı’nda "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İkramiyelerde Kurban Bayramı öncesi bin liralık artış yapılması tartışılıyor. Bu artış ile 5 bin TL'lik rakam Ankara kulislerinde dile getiriliyor. Bazı AKP'li isimlerin de emeklilerin büyük tepkisi nedeniyle bin liralık bir artış yapılması gerektiği konusunda ekonomi yönetimini zorluyor.

İkramiye ödemelerinin ise Mayıs ayı ortasında yapılması öngörülüyor.