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Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu

Emeklilerin alacağı bayram ikramiyeleri belli dolu. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, daha önce bin 3 bin TL olan emekli ikramiyesinin 4 bin TL'ye çıktığını açıkladı.

Ekonomi
  • 10.03.2025 15:15
  • Giriş: 10.03.2025 15:15
  • Güncelleme: 10.03.2025 15:59
Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi belli oldu.

AKP, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan 18 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığına sundu. Yaklaşık 16. 5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerindeki artışta yasa teklifinde yer aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartıyoruz" dedi.

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye yükseltilmişti.

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