Emekliye bayram ikramiyesi haftaya Meclis'te: AKP'de ne konuşuluyor?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emeklilerin gözleri bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevrildi. İkramiyelerin artırılması için önümüzdeki hafta pazartesi günü kanun teklifi Meclis gündemine gelecek.

Bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için 3 senaryo değerlendiriliyor. Tutarın 5 bin, 5 bin 500 ya da 6 bin liraya yükseltilmesi konuşuluyor. 17 milyon 783 bin emekliyi yakından ilgilendiren ikramiyelerde yapılacak artış için senaryolara göre maliyet hesaplanıyor, yani etki analizine bakılıyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, AKP içerisinde herkesin aynı ikramiyeyi almasının doğru olmadığı görüşünü dile getirenler de var. Yüksek emekli aylığı alanla en düşük emekli aylığı alan arasında bir ayrım olması gerektiği belirtiliyor. İkramiyenin "ihtiyaç sahibine verilmesi" vurgusu yapılıyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından çalışma AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

AKP’nin mali torba kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis’e sunması bekleniyor. İkramiyeleri artıracak çalışma yetişmezse Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında düzenleme mali torba kanun teklifine eklenecek. Bayramdan önce ikramiyeleri artıracak teklifin kabul edilmesi bekleniyor.