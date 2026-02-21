Emekliye bayram ikramiyesi Meclis'e sunuldu: Önerilen tutar belli oldu

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla milyonlarca emekli merakla bayram ikramiyelerini beklemeye başladı. Kulislerden ikramiyeye ilişkin farklı rakamlar geliyor.

Konuyla ilgili Meclis’e bir kanun teklifi sunuldu. Teklif yasalaşırsa şu an 4 bin TL olan ikramiye yaklaşık 4 kat artacak.

“İHTİYAÇLARI KARŞILAMADA YETERSİZ”

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Bayram ikramiyesi uygulaması, emeklilerin ekonomik açıdan desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla ihdas edilmiş önemli bir sosyal politika aracıdır. Ancak mevcut durumda 4.000 Türk Lirası olarak uygulanan bayram ikramiyesi tutarı, günümüz ekonomik koşulları, enflasyon oranları ve temel ihtiyaç harcamalarındaki artışlar dikkate alındığında, emeklilerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaktadır.

“SOSYAL ADALET” VURGUSU

“Bayramlar, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyal bütünleşmenin güçlendiği özel zaman dilimleridir. Emeklilerin bu dönemlerde ekonomik kaygı yaşamadan bayramlarını idrak edebilmeleri, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Bu kapsamda, bayram ikramiyesi tutarının günümüz ekonomik gerçeklerine uygun şekilde artırılması, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal adaletin güçlendirilmesi bakımından zorunlu hale gelmiştir.”

TÜM PARTİLERE ÇAĞRI

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan Komisyon’a sevk edildi.

Teklife ilişkin açıklama yapan Özdağ şunları aktardı: “TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun.”