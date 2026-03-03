Emekliye bayram ikramiyesi: Teklif Meclis'e sunuldu

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesine ilişkin AKP’den dün çarpıcı bir açıklama geldi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ikramiyenin artışı için “kaynak yok” bahanesine sığındı.

Ancak Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde bayram ikramiyesinin artırılması istendi.

Teklifle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesinin asgari ücretin yarısına yükseltilmesi öngörüldü.

“ÇOK DÜŞÜK SEVİYELERE GERİLEDİ”

İYİ Parti grubu tarafından Meclis’e sunulan teklifin gerekçesinde şunlar denildi:

“Başlangıçta emekliler açısından anlamlı bir miktar olan bayram ikramiyesi, zaman içinde ekonomik şartlara uyum sağlayamadığı için etkisini büyük ölçüde kaybetmiştir. Zira ikramiye tutarı belirli bir ölçüte bağlanmadan tek seferlik ve sabit rakamlar şeklinde artırılmaktadır. Bu nedenle fiyatlar hızla yükselirken ikramiyenin emeklilerin bütçesine sağladığı katkı giderek azalmıştır. Bugüne kadar ikramiye tutarları yıllar itibarıyla kademeli olarak artırılmış olsa da bu artışlar hayat pahalılığındaki yükselişi karşılamaktan uzaktır. Uygulamanın başladığı dönemde bayram ikramiyesi asgari ücretle kıyaslandığında emeklilere önemli bir destek niteliği taşırken günümüzde bu oran çok düşük seviyelere gerilemiştir.”

“KALICI VE OBJEKTİF BİR SİSTEM KURULMALI”

“Kanun teklifimizle amaçlanan emekli bayram ikramiyesinin her yıl için belirlenen net asgari ücretin yarısı tutarında ödenmesini sağlayacak kalıcı ve objektif bir sistem kurulmasıdır” denilen gerekçe şöyle devam etti: “Böylece ikramiye tutarı ekonomik koşullara göre kendiliğinden güncellenecek ve bayram ikramiyesi gerçek anlamda destek sağlayan bir sosyal politika aracı haline gelecektir. Ayrıca ikramiye miktarının açık ve öngörülebilir bir kurala bağlanması her yıl ayrı bir siyasi veya idari tercihle belirlenen tutarlar yerine emeklilerin hangi miktarı alacağını önceden bilebildiği bir yapının oluşmasını sağlayacaktır. Bu düzenleme sosyal devlet ilkesine uygun olarak emeklilerin yaşam standartlarının korunmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.”