Emekliye bayram ikramiyesine zam ihtimali: Kararı Erdoğan verecek

Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesine zam beklentisi karşılanmadı.

AKP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu son ekonomik düzenleme paketinde bayram ikramiyesinin artırılmasına ilişkin bir madde yer almadı.

Emekliler mevcut durumda 4 bin lira olan bayram ikramiyesinin en az 5 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor.

Ancak Meclis’e sunulan pakette bu yönde bir düzenleme bulunmaması, emekliler arasında hayal kırıklığı yarattı.

ZAM İHTİMALİ KALKTI MI?

AKP kaynakları, olası bir artışın bütçeye ek yük getireceğini ve şu aşamada bunun için kaynak bulunmadığını ifade etti.

Bununla birlikte iktidar cephesi zam ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını da açık biçimde dile getirmiyor.

GÖZLER KABİNE'DE

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre; kulislerde, bayram ikramiyesine ilişkin olası bir artışın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından açıklanabileceği konuşuluyor. Bu nedenle gözler önümüzdeki hafta yapılacak Kabine toplantısı ile AKP’nin Meclis grup toplantısına çevrildi.

Erdoğan’ın bir artış açıklaması yapması hâlinde düzenlemenin, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen ekonomik pakete eklenebileceği belirtiliyor.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününün 20 Mart Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, olası bir düzenlemenin Meclis’ten geçmesi için yaklaşık iki haftalık bir süre bulunuyor.

KULİSLER NE DİYOR?

Ankara kulislerinde bayram ikramiyesine ilişkin farklı seçeneklerin de değerlendirildiği belirtiliyor. Bunlardan biri, ikramiyenin talep eden emeklilere verilmesi formülü. Böylece yüksek maaşlı emeklilerin ikramiye talep etmemesi ile bütçede 'rahatlama' yöntemi aranıyor.

Milletvekilleri veya üst düzey bürokratlar gibi yüksek maaşlı emeklilerin ikramiye talebinde bulunmayacağı varsayılıyor.

İkramiyenin emekli maaşı kademesine göre belirlenmesi fikri de tartışılıyor. Ancak Anayasa’daki “eşitlik” ilkesinin böyle bir ayrımı zorlaştırabileceği değerlendirmesi yapılıyor.