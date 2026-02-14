Emekliye çifte ikramiye: Kanun teklifleri Meclis’e sunuldu

Milyonlarca emekli açlık sınırının altında kalan aylıkları nedeniyle Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek ikramiyeleri için dört gözle beklerken Meclis’e hem bu konuda hem de tatil desteği konusunda iki ayrı kanun teklifi sunuldu.

İlk teklifle Ramazan ve Kurban bayramlarında, emeklilere net asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi önerildi.

“ALIM GÜCÜ AZALDI”

Teklifin gerekçesinde şunlara dikkat çekildi: “Türkiye'de emekliler, artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve gelir dağılımındaki bozulmadan en fazla etkilenen kesimlerin başında gelmektedir. Uzun yıllar çalışarak ülke ekonomisine ve sosyal güvenlik sistemine katkı sunan emeklilerin, özellikle bayram dönemlerinde insanca yaşam koşullarını sürdürebilmeleri sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, ilk uygulamaya konulduğu tarihte anlamlı bir destek niteliği taşımakta iken, geçen yıllar içinde enflasyon karşısında ciddi biçimde erimiş, alım gücü önemli ölçüde azalmıştır. İkramiye tutarının siyasi tercihlerle ve dönemsel artışlarla belirlenmesi, emekliler açısından öngörülebilirliği ortadan kaldırmakta ve gelir güvencesini zayıflatmaktadır.”

Gerekçede, emeklilerin bayram ikramiyesinin asgari ücret tutarına endekslenmesinin ikramiyenin reel değerinin korunmasını, gelir adaletinin güçlendirilmesini ve emeklilerin bayramları ekonomik kaygılardan uzak, onurlu bir biçimde karşılamasını sağlayacağına dikkat çekildi.

“ARTAN YAŞAM MALİYETLERİ”

Bir diğer teklifte ise emeklilere yine net asgari ücret tutarında tatil desteği sağlanması öngörüldü. Bu teklifin gerekçesinde ise şunlara dikkat çekildi: “Emekliler, çalışma hayatı boyunca ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmuş; ancak emeklilik döneminde sabit gelirle yaşamlarını sürdürmek durumunda kalan önemli bir toplumsal kesimi oluşturmaktadır. Artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin sosyal faaliyetlere ve dinlenme olanaklarına erişimi her geçen gün zorlaşmaktadır. Dinlenme, seyahat etme ve tatil yapma hakkı, bireyin bedensel ve ruhsal sağlığını koruması açısından önem taşımaktadır. Emeklilerin yılda en az bir kez tatil yapabilmelerine imkân tanınması; yaşam kalitelerinin artırılmasına, sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesine ve sağlıklı yaşlanmalarına katkı sağlayacaktır.”

KOMİSYON’DA

CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin tarafından sunulan tekliflerde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması önerildi. İki teklif de Komisyon’a sevk edildi.