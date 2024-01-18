Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te

SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 zam düzenlemesinin de dahil edileceği işsizlik sigortası kanun teklifinin görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Ekonomi 18.01.2024 14:43 Giriş: 18.01.2024 14:43

Güncelleme: 18.01.2024 14:51 Kaynak: Haber Merkezi

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