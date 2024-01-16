Emekliye ek zamda karar günü: Erdoğan'a iki seçenek sunulacak

Milyonlarca emeklinin beklediği maaşlara ek zam gündeminde gelişmeler sürüyor. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kulislere göre, Erdoğan'a sunulacak ek zam düzenlemesi için masada iki formül bulunuyor.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışma bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in aktardığına göre, düzenlemeye bugünkü Kabine Toplantısı'nda son şekli verilecek.

Peki emekliye ek zam için hangi formüller üzerinde duruluyor, Erdoğan'a hangi oranlar sunulacak?

İKİ SEÇENEK ÜZERİNDE DURULUYOR

İktidara yakın Sabah'ın aktardığına göre, emekli maaş artışlarının eşitlenmesi için iki seçenek masada.

Bunlardan ilki ocak itibarıyla SSK-Bağkur emeklisine yaklaşık yüzde 12 ek artış verilmesi ve toplam zammın memur emeklisinde olduğu gibi yüzde 49.25 ya da birkaç puan altına çekilmesi.

Tartışılan diğer alternatif ise bütçe imkânlarını çok zorlayacak bir tablo ortaya çıkacaksa ek artışın yıl içine yayılması. Bir bölümünün bu ay, bir bölümünün de temmuz artışlarında maaşlara yansıtılması.

İki alternatifte de 2024 yılı içinde iki kesime yapılacak zamlar eşitlenecek. Örneğin memur emeklisi yıl içinde toplam yüzde 60 zam alacaksa, SSK ve Bağkur emeklisine aynı oranda artış yapılmış olacak.

HANGİ ORANLAR KONUŞULUYOR?



İlk hazırlık 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesini içeriyor. Yapılan hesaplamalar 9 bin liradan başlıyor. 10 ve 11 bin lira arasındaki tüm rakamlar tek tek değerlendirildi. Bu konuda son kararı Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Böylece en düşük emekli maaşı netleşmiş olacak.

İkinci hazırlık, SSK ve Bağkur emeklisinin yüzde 37.57 olan maaş zammına ek artış yapılması. Memur ile SSK ve Bağkur emeklileri arasında yaklaşık yüzde 12'lik bir artış farkı bulunuyor. İki kesimin emekli maaş zamlarının eşitlenmesi hedefleniyor.

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine girecek. Bu durumda düzenlemeler 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşacak.