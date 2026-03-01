Emekliye görmek de lüks: Kırık çerçeveyi bantlıyoruz

Türkiye’deki derin ekonomik kriz, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimini giderek daha da güçleştirdi. Randevu sorunun yanı sıra özel hastanelerdeki yüksek muayene ücretleri ve ilaç ücretlerinin fahiş tutarlara ulaşması da sağlığa erişim sorununun derinleşmesine yol açtı. Optik sektöründe yaşanan pahalılık da yurttaşı doğrudan etkiledi.

Gözlük cam ve çerçeve ücretlerindeki artışa karşın devlet desteğinin istenilen oranda artmaması, yurttaş için görmeyi de lüks hale getirdi.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, optik esnafını dinledi, BirGün ise emeklilere kulak verdi.

Bakırlıoğlu’na konuşan optik esnafı, “Emekli gözlüğünü bantlayarak kullanıyor” derken emekliler, “Görmek bile lüks hale geldi” dedi.

YETERSİZ DESTEK

Optik esnafı, devletin çerçeve için yaklaşık 100 TL, cam için ise 35 ile 50 TL arasında ödeme yaptığını belirterek toplam katkının 150 TL civarında olduğunu ifade etti. Toplam 150 TL’lik devlet desteğine karşın en uygun fiyatlı cam ve çerçevenin dahi bin TL’den satıldığı belirtildi.

Sektörde 2012’den bu yana çalıştığını belirten ve devlet katkısının yetersiz olduğunu belirten esnaf, Bakırlıoğlu ile yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“2012-2013 yıllarında çerçeve için 35 TL, cam için 15 TL ödeme yapılıyordu. O günün şartlarında bu tutar gözlük ücretinin tamamını genelde karşılıyordu. Emekliden para almadan gözlüğünü teslim edebiliyorduk. Şimdi bu mümkün değil. Pandemiden bu yana devlet katkısı neredeyse sabit kaldı ama buna karşın cam ve çerçeve fiyatları üç kat arttı. Devletin ödediği tutar ise beş yıldır değişmedi.”

“DESTEK ARTIRILMALI”

Gözlüğün bir lüks değil, temel sağlık ihtiyacı olduğuna dikkati çelen CHP’li Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Bir emekli, net görebilmek için cebinden en az 850 TL ek ödeme yapmak zorunda kalıyorsa burada sosyal devlet yok demektir. Geçmişte emekli cebinden para vermeden mütevazı bir gözlük alabiliyordu. Bugün bu imkan ortadan kalkmış durumda. Emekliler zaten kira, gıda ve fatura yükü altında eziliyordu. Şimdi geldiğimiz noktada emeklilerimiz için gözlük değiştirmek bile lüks oldu. Devletin sağlık katkı payları güncellenmeli, gerçek piyasa koşullarına uygun hale getirilmeli.”

“ANLATIRKEN YÜZÜMÜZ KIZARIYOR”

BirGün’e konuşan emekliler ise “Gözlüğümüz kırılacak diye ödümüz kopuyor” ifadesini kullandı. Emekli aylıklarının en temel ihtiyaçlarına dahi yetmediğini belirten emekliler, “Gözlüğüm kırılsa yenisini alamam. Cebimden gözlük için para verecek durumda değilim. Kirayı mı ödeyeyim, faturaları mı yatırayım, toruna çikolata mı alayım? Bunları düşünmek zorunda bırakanlar utanmıyor, biz bunu konuşurken yüzümüz kızarıyor” diyerek yaşam koşullarına tepki gösterdi.