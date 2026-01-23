Emekliye insani ücret ‘müsait zamana’ kaldı

Günlerdir tartışılan "En düşük emekli maaşı ne olacak?" sorusu yanıtını buldu. TBMM'de en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması kabul edildi. Görüşmelere AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, “Artış yeterli değil, müsait olduğumuzda artıracağız” açıklaması damga vurdu. Muhalefet partileri ve emekli örgütleri bu açıklamayı “aymazlık” olarak değerlendirdi.

En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasıyla emekli için tablo netleşti. Böylece yaklaşık 16 milyon emeklinin yüzde 80'i açlık sınırının altında bir ücret alacak. Öte yandan CHP'nin Meclis Genel Kurulu'nda başlattığı eylem devam ediyor. CHP Lideri Özgür Özel, emekli ücretlerine ilişkin tekliflerinin AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmediğini hatırlatarak, “Cumhur İttifakı emekliden vazgeçse de biz sahip çıkmaya, hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

EMEKLİLER ÖFKELİ

Günlerdir sokakları terk etmeyen emekliler, Meclis'ten gelen habere tepki gösterdi. Tüm Emeklilerin Sendikası adına yapılan açıklamada, AKP iktidarının emek ve emekli düşmanı siyasetinin bir kez daha tescil edildiği belirtildi. Sendika açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu süreçte, emeklilerin ve özellikle sendikamızın yürüttüğü çok yönlü, meşru ve demokratik direniş; yalnızca sokakta değil, aynı zamanda siyasal alanda da önemli bir karşılık bulmuştur. Ana muhalefet partisinin TBMM’de gerçekleştirdiği oturma eylemi, emeklilerin haklı taleplerine yönelik dikkat çekici bir destek niteliği taşımış; diğer muhalefet partileri de emeklilerin insanca yaşam mücadelesinin yanında yer almıştır. Ayrıca paydaşımız olan emekli örgütlerinin ve emek-meslek örgütlerinin dayanışması, bu mücadelenin toplumsal meşruiyetini ve haklılığını daha da güçlendirmiştir.”

Açıklama şu sözlerle noktalandı: “AKP’nin emekli karşıtı politikalarına eşlik eden MHP de bu tablonun doğrudan sorumlularından biridir. Emeklileri yoksulluğa mahkûm eden bu düzenin sürdürülmesinde, iktidar blokunun ortaklığı belirleyici rol oynamaktadır. Buradan bir kez daha açıkça ilan ediyoruz: Mücadelemiz, TBMM’de emeklileri sefalete iten düzenlemelerin geçirilmesiyle sona ermeyecektir. Aksine, bu adaletsizliğe karşı daha güçlü, daha yaygın ve daha kararlı bir hak mücadelesi büyütülecektir. Emeklilerin insanca yaşam hakkı sağlanıncaya kadar bu mücadele sürecektir.”

YOKSULLUK HASTALIK ÜRETİYOR

En düşük emekli aylığına yapılan artış Meclis’ten geçerken, yaşlılar beslenemediklerini, ilaçlarını dahi alamadıklarını söylüyor. Aile hekimleri ise yoksulluğun doğrudan hastalık ürettiğini belirterek; yaşlıların maaşlarıyla ne geçinebildiklerini ne de yeterli beslenebildiklerini ifade ediyor. Vitamin eksikliği, kronik hastalıklar ve artan sağlık sorunları, Aile Sağlığı Merkezlerinin günlük gerçeği haline gelmiş durumda. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı, “Emekli maaşlarının üzerine sağdan soldan destek alıp en azından elektrik faturamızı, doğalgaz faturamızı ödeyelim diyorlar; beslenme bunun çok gerisinde kalıyor. Ne diyeceğiz onlara? 'Taze meyve sebze yiyin, protein ağırlıklı beslenin' diyoruz ama imkânları yok. Vitamin vererek çözmeye çalışıyoruz ama bu, batan bir geminin içinden kaşıkla suyu boşaltmaya benziyor" dedi.