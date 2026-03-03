Emekliye iyi haber: Mahkemeden emsal “ulaşım” kararı

Birçok kentte belediyeler 65 yaş üstüne getirilen ücretsiz ulaşım hakkına kota uygulamaya başladı. Son olarak Karabük’te 1 Ocak itibarıyla emeklilere otobüslerde ay boyunca yalnızca 30 ücretsiz biniş hakkı tanındı.

Bu konudaki örneklerden birisi de Elazığ. Elazığ Belediyesi 65 yaş üstü yurttaşlara daha önce bir ay içinde ücretsiz ulaşımı 60 defayla sınırlamıştı.

YARGIYA TAŞINDI

Konu bir emekli Elazığlı tarafından yargıya taşındı. Elazığ İdare Mahkemesi’ne taşınan kararın sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

Elazığ 1. İdare Mahkemesi, konuyu geçen günlerde karara bağladı.

Mahkeme, belediyelerin yasalarla güvence altına alınan sosyal hakları kısıtlama yetkisinin bulunmadığını belirtti.

EMSAL TAŞIYABİLİR

Kararda, ücretsiz ulaşım hakkının sosyal devlet ilkesi kapsamında değerlendirildiği ve yerel yönetimlerin bu tür hakları daraltmak yerine erişimi kolaylaştırıcı tedbirler almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Verilen iptal kararıyla birlikte Elazığ’da 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan aylık kota sınırlaması tamamen kaldırılmış oldu. Kararın, benzer uygulamalar açısından da emsal teşkil edebileceği değerlendiriliyor.