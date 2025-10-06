"Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın" yazılı ilana ceza

Bir daire için verilen ilanda "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın" ifadesinin tepki çekmesinin ardından Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, söz konusu konut ilanının yayından kaldırıldığını ve yayımlayan emlak işletmesine idari para cezası uygulandığını duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ilan sitesinde “emekliye kiralık değildir” ibaresiyle yayımlanan konut ilanı, Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak;

✅Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını,

✅Piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini,

✅Toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini

temel önceliklerimiz arasında görüyoruz.

Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya; vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."