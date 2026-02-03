Emekliye kurulan tuzak: Promosyonda nelere dikkat edilmeli?

Emekli aylıklarına yeni yıl itibarıyla yapılan artışlar ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi, emeklilerde banka promosyonlarının da artırılması beklentisi oluşturdu.

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilmesi başta olmak üzere emekli aylıklarına yeni yıl itibarıyla yapılan artışların ardından milyonlarca emeklinin gözü banka promosyonlarına yapılacak artışa çevrildi.

Yaklaşık 17 milyon emeklinin olduğu sistemde, üç yıllığına 12 bin ila 15 bin lira arasında değişen miktarlarda nakit promosyon ödemesi yapan bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapabilmek için çeşitli avantajlar da sunuyor.

Emekliler, her yıl maaş artışlarının ardından bankaların sunduğu emekli promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor.

Ocak ve Şubat aylarında özellikle ön plana çıkan bu kampanyalar, kısa vadede cazip görünüyor. Ancak uzmanlar, promosyonun arkasında gizli mali riskler ve sürpriz yükümlülükler olabileceği konusunda uyarıyor.

PROMOSYON TEKLİFLERİNDEKİ RİSKLER

Emekli promosyonları, çoğunlukla maaşın bankaya taşınması ve belirli bir süre bankada kalma taahhüdü ile veriliyor. Ancak bazı bankalar, düşük faizli ek ürünler veya zorunlu sigorta gibi uygulamalarla promosyonun gerçek maliyetini yükseltebiliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Uzmanlara göre, bankaların sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar şunlar:

Taahhüt Süresi: Promosyon alındıktan sonra bankada kalmanız gereken süreyi bilmek önem taşıyor. Süre dolmadan başka bankaya geçilirse, alınan promosyonun tamamının geri ödenmesi istenebiliyor.

Ek ürün ve masraflar: Zorunlu kredi kartı, sigorta veya otomatik ödeme talimatları gibi ek ürünler, emeklinin bilinçsizce harcama yapmasına neden olabiliyor.

Gizli komisyon ve ücretler: Bazı bankalar, sözleşmede yer alan %1-2’lik yönetim ücretleri veya işlem komisyonları ile promosyon kazancını düşürebiliyor.

Finans uzmanları, emeklilere promosyon alırken sadece teklif edilen rakama bakmamalarını, sözleşmenin tüm maddelerini detaylı şekilde okumalarını tavsiye ediyor. Ayrıca:

Farklı bankaları karşılaştırın: Promosyon miktarının yanı sıra, taahhüt süresi ve ek maliyetleri karşılaştırmak uzun vadede kazanç sağlayabilir.

Sözleşme detaylarını kontrol edin: Geri ödeme şartları, zorunlu ürünler ve olası cezai durumlar mutlaka anlaşılmalı.

Ekstra masrafları hesaplayın: Kart aidatı, otomatik ödeme komisyonu ve benzeri ek giderler, alınan promosyonu etkileyebilir.

***

"RAKAMIN ÜÇ YILLIK OLDUĞU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ise emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yıllarca mücadele ettiklerini, bu mücadelenin sonucunda emeklilere 2015'ten itibaren aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmeye başlandığını belirtti.

TÜED olarak emeklileri ilgilendiren her konu gibi banka promosyonu kazanımının da takipçisi ve savunucusu olduklarını ifade eden Ergün, "Şube ağı yaygın olan kamu bankalarının promosyon konusunda daha cimri olduğunu görüyoruz. Kamu bankalarının bu tutumu, özel bankaların rakamlarını da etkiliyor. Kamu bankaları rakamlarını yükseltmeli, özel bankalar da daha rekabetçi olmalı. Promosyon rakamı belirlenirken, rakamın üç yıllık olduğu, üç yılda emekli aylığının 6 kez arttığı ve 6 kez bayram ikramiyesi alındığı da göz önünde bulundurulmalı" dedi.

Ergün, banka promosyonunun emekliler için göz ardı edilmeyecek bir gelir olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Milyonlarca emekli, maaş promosyonu için bireysel olarak bankalarla pazarlık etmek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle ileri yaşta ve ekonomik olarak kırılgan durumda olan emekliler açısından mağduriyet yaratıyor. SGK, banka promosyonu görüşmelerini tüm bankalarla şeffaf, rekabetçi ve katılımcı bir biçimde yapmalı. Böyle bir tabloda TÜED olarak biz de promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyoruz."