Emekliye seyyanen zam iddiası: SGK Uzmanı tarih verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilere seyyanen zam ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Karakaş, asgari ücret ve emeklilerle ilgili konuştu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İDDİASI

Karakaş, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi: "Asgari ücretin tanımına göre bir işçinin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması gerekir. Bu da bugün yaklaşık 42.585 TL civarında. Ancak mevcut asgari ücret 28.000 TL. Yani yaklaşık %51,7 oranında bir artış gerekiyor."

Temmuz ayında ara zam yapılmasının önünde yasal bir engel olmadığını hatırlatan Karakaş, geçmişte de benzer uygulamaların yapıldığını belirtti. "Enerji gibi kalemlere ciddi zamlar geldi, alım gücü hızla eridi. Dolayısıyla ara zam ihtimali gündeme gelebilir" dedi. Ancak şu an Ankara gündeminin büyük ölçüde uluslararası gelişmelere odaklandığını, ortamın sakinleşmesi halinde ekonomik başlıkların yeniden öne çıkabileceğini ifade etti.

Emeklilere yönelik beklentileri de değerlendiren Karakaş, "En iyimser senaryoda önümüzdeki üç ayda enflasyon düşük kalırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %15, memur ve memur emeklilerine ise %10-11 civarında zam görünebilir. Daha kötü senaryoda bu oranlar artabilir" dedi.

TARİH VERDİ

Seyyanen zam konusuna da değinen Karakaş, bunun emekliler için en etkili çözüm olacağını ancak mevcut ekonomik koşullarda 2026 Temmuz için zor göründüğünü ifade etti. “Daha olası tarih olarak 2027 öngörülüyor” dedi.

Karakaş, sözlerini “Emeklilerin ve çalışanların durumu oldukça zor. Sistemin dengelenmesi ve insanların nefes alabilmesi için kapsamlı adımların atılması artık kaçınılmaz” diyerek tamamladı.