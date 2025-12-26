Emekliye ucuz oda, Bakan’a özel kota

Türkiye'de, aşırı yoksul hane sayısı 3,6 milyona, sosyal yardıma muhtaç kişi sayısı ise 20 milyona ulaştı.

Giderek derinleşen ekonomik kriz, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi, “Sefalet ücreti” olarak nitelendirilen emekli aylıklarıyla yaşam mücadelesi veren emeklileri de yoksulluğun pençesine itti.

Düşük emekli aylıkları ile hayatta kalmaya çalışan emekliler, fahiş kiralar nedeniyle ucuz otellerde yaşamak zorunda kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, duşu ve tuvaleti dahi bulunmayan, günlüğü 200 TL olan otel odalarında yaşayan emeklilerle ilgili, “Üzülerek gördük ki devletimizin sunduğu tüm imkanlara rağmen bireysel tercihler bilinçli olarak vatandaşlarımızı yanıltmak amacıyla toplumsal bir kriz gibi sunulmaya çalışıldı” açıklamasını yaptı.

Sefaletin pençesindeki emeklilerle ilgili bu açıklamayı yapan Göktaş'ın bakanlığında ise hoyrat harcamalara imza atılıyor. Türkiye'de milyonlarca yurttaş en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamazken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yalnızca, “Özel kalem hizmetleri” adı altında kullandığı kaynağın, Ocak-Ekim 2025 döneminde 100 milyon TL’ye dayandığı görüldü.

YÜZDE 59’LUK ARTIŞ

Bakan Göktaş’ın çalışma programı, protokol ve tören işlerine yönelik düzenlemeler ile ilgili harcamalar için Ocak-Ekim 2025 döneminde kullanılan toplam kaynak, 95 milyon 778 bin TL olarak kayıtlara geçti. Bakanlığın Ocak-Ekim 2025 dönemindeki özel kalem hizmetleri gideri, 60 milyon 128 bin TL’lik özel kalem hizmetleri harcaması yapılan Ocak-Ekim 2024 dönemine oranla yüzde 59 oranında arttı.