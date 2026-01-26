Emekliye ucuz oda, müftüye lüks tesis

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ali Erbaş döneminde gündeme gelen beş yıldızlı otel toplantıları, Safi Arpaguş döneminde de sürdürüldü. Ara tatili fırsat bilen Diyanet İşleri Başkanlığı yönetiminin, 81 il müftüsüyle Antalya Aksu'da bulunan Adalet Bakanlığı'nın deniz manzaralı lüks tesisinde bir araya geldiği öğrenildi.

Diyanet’in, “Beş yıldızlı otel konseptli” tesiste gerçekleştireceği toplantının üç gün 25 Ocak'ta başlayacağı ve 27 Ocak’ta tamamlanacağı belirtildi. Çok sayıda müftünün, toplantı için ailelerini de Antalya’ya götürdüğü savunuldu.

AÇIK BÜFE

Diyanet İşler Başkanlığı’nın, “Açık büfedeki israf” konulu hutbelerini anımsatan başkanlık kaynakları, Antalya’daki tesisin açık büfe ile hizmet verdiğinin altını çizerek, “Vatandaşa, ‘Sabır, şükür’ denir. Kendileri Medine'de ve Antalya'da beş yıldızlı açık büfe olan otellerde keyif sürerler. Bu durum, ‘Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz’ sözünün en somut örneğidir” dedi.

KİŞİ BAŞI 30 BİN TL

Ankara'daki Diyanet evinin 56 odası bulunduğunu ve 108 yatak kapasitesine sahip olduğunu kaydeden başkanlık kaynakları, “Ankara’da 81 il müftüsü için yeterli miktarda kapasite mevcut” diye konuştu. Antalya’da üç günlük toplantının konaklama, ulaşım ve harcırahlarla birlikte kişi başı yaklaşık 30 bin TL’ye mal olabileceğini savunan başkanlık kaynakları, şunları söyledi:

“Toplantıya 81 il müftüsü, başkan yardımcıları, genel müdür ve birim amirleriyle yüzden fazla görevli katılacak. Maliyet, ilan edilen tesis fiyatlarıyla birlikte 3 milyon TL’ye yaklaşacak. Diyanet'in yirmiden fazla kentte toplantı yapacakları eğitim merkezleri, ihtisas merkezleri var. Ankara ve İstanbul'da Diyanet evi var.

Ali Erbaş lükse meftundu. Diyanet'teki görevi boyunca dünyada cenneti yaşadı. Ama milyonların hakkını aldı, kul ve kamu hakkına boğuldu, helallik bile alamadan gitti. Safi bey de lüksü gördü, tadına vardı. Harcırahlar, beş yıldızlı oteller emrinde. Yeni başkandan umutluyduk. Ama hem kendisi hem de ekibi, Diyanet'e dibin dibini yaşatacaklar.”