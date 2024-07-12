Emekliye zam krizi: AKP'li Güler'den açıklama

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca emeklinin beklediği zam düzenlenmesine ilişkin konuştu. Güler, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca emeklinin beklediği zamma ilişkin konuştu.

Güler, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin Meclis'e sunulmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Güler, en düşük emekli aylığına yapılacak zam hakkında "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

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AKP'DE EMEKLİYE ZAM KRİZİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 24,73 olmuştu.

Alınan 6 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranının, kök aylıklara uygulanması nedeniyle, kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altında kalmıştı.

En düşük emekli maaşı uygulaması kapsamında 10 bin TL aylık alan emeklinin gözü beklenen düzenlemeye çevrilmişti. AKP kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenilmişti.

10 Temmuz'da servis edilen bir haberlerde 11 Temmuz'da Saray'da yapılacak toplantıda emekliye zam konusunun da masaya yatırılacağı ifade edilmişti.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan ile birlikte JPMorgan tarafından İstanbul'da düzenlenen yatırımcı toplantısına katılması nedeniyle dün Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıya katılmamıştı. Saray’da yapılacak toplantının ise kamuya alınacak personelle ilgili olacağı iddia edilmişti.

Duyurulan toplantıda emekliye zammın masaya yatırılmayacağı ve Erdoğan'dan gelecek onayın beklendiği iddia edilmişti.