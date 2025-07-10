Emekliye zam talebinin AKP’li vekillere kahkaha attırdığı anlar tutanaklara böyle geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) en düşük emekli maaşına ilişkin konuşmaların yapıldığı sırada AKP sıralarından kahkahaların yükselmesi tepki çekti.

O anlar TBBM tutanaklarında da yer aldı.

Yeni Yol Grubu'ndan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Bugün olması gereken en düşük emekli maaşı 35 bin lira civarındadır" ifadesinin ardından kahkahaların yükselmesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tepki göstererek AKP’li milletvekilinin Genel Kurul’u terk etmesini istedi.

Bozdağ, “Piknikte değiliz yani Genel Kurul'dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın Genel Kurula'a saygısını böylelikle etmiş olur" ifadelerini kullandı.

Tutanaklarda Esen'in konuşma yaptığı sırada AKP sıralarında uğultu ve kahkaha sesi geldiği belirtildi.

Ayrıca Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen'in de "Emekliyle ilgili bir düzenlemede atılan bu kahkaha ayıptır, yazıktır ya" ifadesi tutanaklara geçti.

Meclis tutanaklarında aktarıldığına göre o anda yaşanan diyaloglar şu şekilde:

ELİF ESEN (İstanbul) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. YENİ YOL Grubu adına, aynı zamanda tüm emekli vatandaşlarımız namına söz almış bulunuyorum. Çok sevdiğim, çok önemsediğim bir değerle sözlerime başlamak istiyorum: "İnsan onuru", "insan onuruna yaraşır yaşam şartları", ülkemizin bugünkü yaşam şartlarıyla yoksulluk altında ezilen, yok sayılan, bir hiç hâline dönüştürülen insanlık onuru; açlık sınırı altında kıvranmadan, kirası maaşından yüksek kaldığı için sokakta kalma korkusuyla kalbi çarpmadan, çırpınmadan, eksi derecelerde Et Kurumunun önünde bir parça et almak için beklemek ya da Kurban Bayramlarında kapı eşiğini gözlemek zorunda kalmadan yaşamaktan söz ediyorum.

Çok öfkeliyim, çok üzgünüm, çok utanıyorum çünkü millet adına, halk adına alınan emanet doğru ve adil yönetilmiyor. Vatandaşlarımız, emeklilerimiz artan hayat pahalılığı karşısında gün gün dibe çekiliyor, yoksullaşıyor. Belki de çocuk yaşından beri çalışmak zorunda kalmış, yıllarca devlete vergi ve prim kesintisi ödemiş ve belli bir yaşa ulaşmış emeklilerimizin alım gücünün düşmesini ve düşürüldüğü durumu asla ve kata kabul etmiyoruz. Geçen yıl emekliler yılıydı, o kadar harika gelişmeler oldu ki emekliler bu yılı ölüm fermanına benzeterek, helva kavurarak uğurladılar. Şimdi de, aile yılında ailenin kıymetlisi büyükleri bir yüke çeviren, evlatlarının bakımına mahkûm eden, yoksulluğa esir eden emekli maaşını konuşuyoruz; neye yetiştirecekleri belli olmayan.

En düşük emekli maaşının yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 liraya çıkarılması insanlık dışıdır. İnsanlık dışı çünkü TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırının çok çok altında bir emekli maaşından bahsediyoruz. Haziran ayı itibarıyla açlık sınırı 26.115 lira. Üstelik Hükûmet hiç yüzü kızarmadan bu artışı bir müjde gibi sunabiliyor ancak biz bu rakamları bir kalem oynatması, bir küsurat belirlenmesi olarak değil, insan hayatı, geçim derdi ve sosyal adalet meselesi olarak görüyoruz. Biliyoruz ki milyonlarca emekli kirada, borç içinde ve sosyal yardımlara muhtaç bir yaşam sürüyor. Üstelik yaz aylarında kışa göre çok azalan doğal gaza yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapıldı. Kış geldiğinde bu zamlar faturaya değil, doğrudan sobasız evlere, ısınamayan bedenlere, hastalanan yaşlılara dönüşecek. Sanayide kullanılan doğal gazda yapılan yüzde 7,86 zam ise vatandaşın aldığı ürünlere maliyet artışı olarak yansıyacak. Sofralardaki ekmeğe, torunlarının beslenme çantasına, süte katmerli zamlar.

2001 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin yaklaşık 1,5 katıydı, bugün ise asgari ücretin yaklaşık yarısı, 0,6 katı. Bugün olması gereken emekli maaşı ise yaklaşık 35 bin lira.

(AK PARTİ sıralarından uğultular, kahkaha sesleri)

ELİF ESEN (Devamla) - Biz, YENİ YOL Grubu olarak aylık bağlama oranlarında revizyon...

BAŞKAN - Sayın Esen, izin verir misiniz? Süreyi tutalım. Değerli milletvekilleri...

ELİF ESEN (Devamla) - Evet yani gürültüden bağırmak zorunda kalıyorum.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum, bakın, burası kahkaha atılacak yer değildir, burası kahvehane de değil, özel sohbet yeri de değil. (CHP, DEM PARTİ, İYİ Parti ve YENİ YOL sıralarından alkışlar) Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum.

MEHMET EMİN EKMEN (Mersin) - Emekliyle ilgili bir düzenlemede atılan bu kahkaha ayıptır, yazıktır ya!

BAŞKAN - Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani. Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz, Genel Kuruldayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. (CHP, DEM PARTİ, İYİ Parti ve YENİ YOL sıralarından alkışlar) Defalarca uyarıyoruz ve kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın. Genel Kurula saygısını böylelikle ifade etmiş olur. Sayın Esen, buyurun.

ELİF ESEN (Devamla) - Bu veriler sadece ekonomik veriler değil, bir utanç tablosu. Biz YENİ YOL Grubu olarak aylık bağlama oranlarında revizyon yapılması gereğinin altını çiziyoruz. Bu revizyon yapılana kadar ise her yıl artan enflasyon karşısında yetersiz kalan, sabit taban emekli maaşı belirleme ilkesinin yerine emekli maaşlarının aylık taban sınırının en düşük net asgari ücret olarak belirlenmesini öneriyoruz. Ha, bu yeterli mi? Bu da elbette yeterli değil çünkü "16.881 lirayı Meclisin takdirine sunuyoruz." diyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Esen, lütfen tamamlayın.

ELİF ESEN (Devamla) - Tamam Sayın Başkan. Aslında bu bizim takdirimiz olmuyor, sizin, MHP'nin de oylarının desteğiyle geçirdiğiniz kanunlar oluyor yani aslında emekli maaşını siz belirliyorsunuz ve layık gördüğünüz tutar da sizin layık gördüğünüz tutar 16 bin küsur lira. Gerçekçi bir enflasyon hesabı ve insanca yaşamayı mümkün kılacak bir zam derhâl hayata geçirilmelidir. Emeklinin alın teri kuru bir teşekküre, oyalayıcı zam oranlarına kurban edilemez. Bizim gönlümüz 16.881 liranın yetersizliğidir, gerçekten insan onuruna yaraşır şartların emeklilerimize acilen sağlanmasıdır. Bu noktada önemli olan enflasyon oranının aşağı çekilmesi ve alım gücünün yükseltilmesidir. Bu da ancak demokratik, hukukun sağlıklı ve adil işlediği bir ülkede mümkündür.