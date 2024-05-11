Emekliyi kredi verme vaadiyle dolandırdılar

Manisa'da, emeklileri kredi verme vaadiyle dolandırdığı belirlenen bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, emeklileri kredi verme vaadiyle dolandıran 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emeklilere yönelik kredi vaadiyle tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik Manisa'nın Salihli ilçesi başta olmak üzere İzmir, Balıkesir, Aydın, Sakarya ve Antalya'da, dün öğle saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken örgüt lideri olduğu belirtilen A.K. ile örgüt yöneticileri S.Z. ve S.S. ve örgüt üyeleri A.K., A.Ç., B.E., M.K., U.Y. tutuklandı.