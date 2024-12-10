Emekliyi unuttular

Ekonomi Servisi

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, deprem bölgesinde emeklilerin durumunun kötü olduğunu belirterek, “Siyasi iktidar deprem sonrası emekliyi, asgari ücretliyi unuttu” dedi.

Malatya Kapalı Çarşı'da bir araya gelen emekliler, yaptıkları basın açıklamasında derin bir yoksullukla mücadele ettiklerini söyledi.

Göktaş, şöyle konuştu: “Sayın cumhurbaşkanımız 2024 yılını emekli yılı ilan etmesinden 11 ay geçti değişen tek şey kötü olan yaşam standardımız çok daha kötü oldu. Elimizdeki ekmek sudan olduk. Başımızı soktuğumuz evimiz işyerimizde toprak altında kaldı. Kredi ve kredi kartı ödeyemeyecek hale geldi, icralık oldu. Emekli bayat ekmeği, pazarcı artıklarını bulamaz hale geldi” dedi.