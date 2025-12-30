Emekten, halktan yana şiirler

Hasan AKARSU

Ozan Nusret Gürgöz, 1962 Elazığ doğumludur. 1984’te Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü, 1997’de İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirir. İlk şiiri 1990’da Yaba/Öykü’de yayınlanır. Şiir, deneme, anlatı türlerinde yapıtları vardır. Yeni şiir yapıtı “Ankara Garı”nda son yılların güncel olaylarına yer veren şiirleri yer alır.

Ozan, eylemci yönüyle öne çıkar. Pankartlar, duvar yazıları, şarapneller, kurşun yaraları, gaz kokuları ve eğninde ölülerle geçen yıllara seslenir.

Kitabına ad olan “Ankara Garı” olayını unutamaz. Ankara-Zonguldak treniyle barış götürüp ağıt getirir bir zaman. Diyarbakır’dan İzmir’e anımsadıklarını, işkenceleri, ölümleri, göçmenleri anlatır devrimci bir tutumla. Hep suskun, kırgın ve yaralıdır. Şiir onun acısıdır, kederidir. Gördüğü, yaşadığı acı olaylar karşısında şiire sığınır. Çocukluğunun güzel günlerine, anılarına yaslanır. Ermenek’te, Soma’da, Amed’de gördükleri, duyumsadıkları derin izler bırakır ozanda.

Ozan, Betül Tarıman’a sunduğu şiirinde gezdikleri yerlerin ozanlarını anar:

“sustum ağladım; ağladım sustum/ up/uzak sokaklarda// dilimizde Vaptsarov’dan dizeler/ Betül’le arşınlıyoruz Sofya sokaklarını/… Zagrep’teyiz işte/…aklımızda imgeler/ Betül’le arşınlıyoruz Pavese’nin/ Petrarca’nın ülkesini…” (s.32).

Ozan, yurdunu gezerken Neruda’yı da yanında götürür, onunla söyleşir düşlerde. Sonra dönüp sevdiği çocukluğuna, gençliğine selam uçurur. Dünya’da olan biten olayları gezdiği yerlerle birlikte anlatır:

“…onca yoldan gelmişsin/ kan var mı sizin orda/ zulüm var mı/ çığlık var mı?/ Silopi var mı/ Kozlu var mı/ yas var mı/ ağıt var mı?” (s.43). Yolculuk ozan için sınırsızlıktır. Sevdiği yansır dizelerine: “… bir şair nasıl bakarsa dağa taşa/ kurda kuşa, börtü böceğe// seni öyle sevdim işte…” (s.49).

Şiirlerde Doğu Anadolu Bölgesi önemli yer tutar. “Erivan’a Giden Tren” şiiri Cemal Süreya’nın şiirini anımsatır bize.

Doğu’nun ozanlarını anar, Fırat, Dicle Nehirleri “can kardeşi” gibidir. Kentlerin yoksulluğu, dilsizliği dert olsa da ozana umudunu yitirmez. Emekçileri, işçileri unutmaz:

“yazsam/ kaldı mı hükmü o günlerin/ fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar/ her şey emeğin olacak’ın/ fındık mitinginin/ su mitinginin/ fabrika işgallerinin/ ‘toprak işleyenin/ su kullananın’… (s.75).

Ozan, ölüm gelse de sonunda şiirinin, aşklarının kalacağını vurgular.

Nusret Gürgöz’ün emekten, halktan yana şiirleriyle öne çıkarken anlatıya yaslandığını, yalın bir dil kullandığını söyleyebiliriz.