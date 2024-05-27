Emelianova'nın ölümü: Müebbet hapis istemi ile yargılanan Arnabeh beraat etti

Erzurum'da Anastasia Emelianova'yı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Erzurum'da, Anastasia Emelianova'yı (33) öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh (29), hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına karşı kasten öldürme' iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, suçlamaları kabul etmedi.

Anastasia Emelianova ile internette bir arkadaş bulma uygulamasıyla tanıştıklarını söyleyen Arnabeh, olayla ilgili şu ifadeyi verdi:

"Olay gecesi, saat 01.15'te işten çıktım 01.35 gibi eve geldim. Bunlar güvenlik kamerası görüntülerinde de mevcut. Mutfaktaki ocakta tencere içinde yanmış çorba vardı ve ocağın altı da yanıyordu. Anastasia'yı oturma odasında yüz üstü yatmış vaziyette gördüm. Yüzü soluk, göz altlarında karartılar olduğunu tespit ettim. Nabzını kontrol ettim. Ölmüş olabileceğini düşündüm. Kalp masajı yaptım. Sonra yardım çağırdım polisler gelip beni gözaltına aldı."

KARAR DURUŞMASI

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, karar duruşmasında bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Arnabeh, "Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Ben böyle bir olaya karışmadım. Böyle bir suç işlemedim" dedi.

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, Arnabeh'in delil yetersizliğinden beraati ve tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, bu arada bir önceki duruşmada mahkeme salonunun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştıkları belirlenen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

“GEREKÇESİNE KATILMIYORUZ”

Mohammad Nizar Arnabeh'in avukatları Yılmaz Çelik ve Osman Öztaş, mahkemenin adil bir karar verdiğini söyledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Yılmaz Çelik, "Bir senedir süren bir davaydı. Bu davada başta yalan yanlış haberler çok kez yapıldı ve yayıldı. Müvekkilin suçsuz olduğuna en baştan beri inandık. Bu şekilde dosyaya dahil olduk. Mahkeme geç de olsa adil bir karar verdi ama gerekçesine biz katılmıyoruz. Suçun sabit olmadığı kanaatindeyiz. Bu sebeple istinaf etmeyi düşünüyoruz. Çünkü delil yetersizliğinden beraat aldı. Bizim kanaatimiz suçun sabit olmadığı. Adalet geç de tecelli etti, gecikmiş adalet, adalet değildir" diye konuştu.

“HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ”

Anastasia Emelianova'ın avukatı Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği gönüllü avukatlarından Begüm Osman ise açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün dosyamız karara çıktı ancak hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıyayız aslında. Eril yargının bir tezahürü ile karşı karşıya olduğumuz söylemek çok doğru ve yerinde olacaktır. Çünkü aslında sanık başından beri yalnızca bir ifadesinde değil, üç farklı ifadesinde de farklı beyanlarda bulunmuştu. Her defasında suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştu. Akabinde yargılamanın geçen celsesinde üçüncü celsesinde dosyanın en başından bu yana hiç olmayan bir uçak bileti bakma hadisesi dosyaya girdi. Buna ilişkin geçen celse sanık tarafınca ilk kez bu hususta bazı açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalar çok çelişkiliydi. Çünkü sanığın bakmış olduğu bilet Erzurum'dan İstanbul'a olacak şekilde olmasına rağmen sanık tarafı tam aksine sanki İstanbul'dan Erzurum'a bakılmış gibi bir ifade verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanına da izah etti. Tüm şüpheli hadiseler, evet, bizler biliyoruz ki şüpheden sanık yararlanır. Ancak bu kadar lehimize şüphe varken başka hiçbir fail yokken adeta sanığın mükafatlandırıldığı bir yargılamaya şahit olduk. Bu verilen kararın henüz gerekçesini bilmiyoruz biz şerh var mı, bunu bilmiyoruz. 15 gün içinde yasal süresi var. Buna ilişkin gerekçeli kararı göreceğiz. İstinaf hakkımızı kullanacağız tabii ki. Bu ülkede haklar verilmiyor. Bizler direne direne bu hakları alıyoruz. Üzgünüz, ancak umutluyuz ve güçlüyüz. Mücadelemiz hep birlikte güçlü. Şüpheden sanık yararlanır, ilkesinin bu kadar geniş yorumlandığı kararlardan biri olabilir. Davanın takipçisi olacağız. Hiç beklemediğimiz bir beraat kararı ile karşı karşıyayız. Bu bir son değil. Verilen karar kesin değil. İstinaf hakkımızı kullanacağız. Bu net bir sonuç değil. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için elimizden geleni yapacağız."

NE OLMUŞTU?

20 Eylül 2023’te saat 23.00 sıralarında Ukrayna-Rusya Savaşı’ndan sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova ile baristalık yapan Mohammad Nizar Arnabeh arasında tartışma çıkmış, tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Anastasia Emelianova'nın yaralandığını söyleyip yardım istemişti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, ekipler, Emelianova'ın kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Emelianova'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Mohammad Nizar Arnabeh ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.