EMEP Genel Başkan Yardımcısı Gürkan’ın cezası Yargıtay’da bozuldu

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen ceza Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Kararda Gürkan’ın iddia edilen suçtan beraat alması gerekirken alt derece mahkemenin mahkumiyet kararı vermesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan hakkında verilen ceza Yargıtay'da bozuldu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Selma Gürkan hakkında, İstanbul’da “savaşa hayır” başlıklı parti bildirilerini dağıttıkları gerekçesiyle tutuklanan EMEP üyeleri Neslihan Karyemez ve Bilal Karaman’ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında adliye önünde yaptığı konuşma nedeniyle “terör örgütü propagandası” iddiasıyla dava açıldı.

Davada 10 ay hapis cezası verilmiş, ceza 6 bin TL adli para cezasına çevrildi. Gürkan’ın avukatlarının yaptığı istinaf başvurusu reddedildi, bunun üzerine temyiz başvurusu yapıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin “terör örgütü propagandası yapma” suçundan verdiği ceza Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

"MAHKUMİYET KARARI HUKUKA AYKIRI"

Kararda Gürkan’ın iddia edilen suçtan beraat alması gerekirken alt derece mahkemenin mahkumiyet kararı vermesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Kararda "terör örgütü propagandası yapma” suçunun unsurlarının cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek şekilde propaganda yapılmasına bağlandığı hatırlatıldı.

Gürkan’ın basın açıklamasında kullandığı ifadelerin “terör örgütünün şiddet eylemlerini meşru gösteren veya bu eylemleri teşvik eden ya da şiddete çağrı niteliğinde olmadığı” vurgulanarak beraatine karar verilmesi gerektiği ifadelerine yer verildi. Gürkan’ın temyiz istemi yerinde görülerek kararın bozulmasına karar verildi.