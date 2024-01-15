EMEP İl Başkanı Sema Barbaros gözaltına alındı
EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros "terör örgütü" propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.
Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros "terör örgütü" propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.
Barbaros'a yöneltilen suçlamanın 2024 tarihli olduğu ifade edildi.
Evrensel'in haberine göre, Sancaktepe İlçe Jandarma Karakoluna götürülen Sema Barbaros'un daha sonra Anadolu Adliyesine götürüleceği öğrenildi.
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