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EMEP: Kaç AKP’li belediye SGK borcunu ödedi?

Siyaset
  • 03.08.2024 06:00
  • Giriş: 03.08.2024 06:00
  • Güncelleme: 03.08.2024 06:00
EMEP: Kaç AKP’li belediye SGK borcunu ödedi?
İskender Bayhan (Fotoğraf: ANKA)

Haber Merkezi

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, vergi ödemeyen kapitalistlerin SGK borçlarını ödeyip ödemediğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sordu.

Bayhan bakana şu soruları yöneltti:

Borç bildirimlerini aldıktan sonra SGK borçlarını ödeyen belediyelerin listesi nasıldır? Bunların kaçı AKP’li ya da kayyum belediyeleridir?

• Açıklamanız neden sadece belediyelerin SGK borçları üzerinedir? Özel sektördeki kapitalistlerin sgk borçlarını kim takip edecektir.?

• Özel sektör işletmelerinin SGK' ya olan toplam borcu nedir ve bu borçların sektörel dağılımı ve işyerlerinin isimleri nasıldır?

• Özel sektörün SGK borçlarının tahsil edilmemesi, işçilerin sosyal güvenlik haklarını nasıl etkilemektedir? Bu durumun işçilerin sosyal güvenlik ve emeklilik hakları üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

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