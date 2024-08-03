EMEP: Kaç AKP’li belediye SGK borcunu ödedi?

Haber Merkezi

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, vergi ödemeyen kapitalistlerin SGK borçlarını ödeyip ödemediğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sordu.

Bayhan bakana şu soruları yöneltti:

• Borç bildirimlerini aldıktan sonra SGK borçlarını ödeyen belediyelerin listesi nasıldır? Bunların kaçı AKP’li ya da kayyum belediyeleridir?

• Açıklamanız neden sadece belediyelerin SGK borçları üzerinedir? Özel sektördeki kapitalistlerin sgk borçlarını kim takip edecektir.?

• Özel sektör işletmelerinin SGK' ya olan toplam borcu nedir ve bu borçların sektörel dağılımı ve işyerlerinin isimleri nasıldır?

• Özel sektörün SGK borçlarının tahsil edilmemesi, işçilerin sosyal güvenlik haklarını nasıl etkilemektedir? Bu durumun işçilerin sosyal güvenlik ve emeklilik hakları üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?