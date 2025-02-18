EMEP'li Bayhan'dan dikkat çeken operasyon açıklaması: "6000 kişiyi kapsayan bir soruşturma olduğunu öğrendik"

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İstanbul merkezli operasyonlarda 52 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Evrensel Gazetesi'ne konuşan Bayhan, on yıldan fazla bir süreyi kapsadığını, gözaltıların binlerce kişiyi içine alan bir operasyonun ilk halkası olabileceğini öne sürerek, "Altı bin civarında kişiyi kapsayan bir HDK davası ve HDK soruşturma süreci olduğunun bilgisini öğrendik. Bunun bin altı yüzünü İstanbul'da yaşayan yurttaşlarımız oluşturuyor" dedi.

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında siyasi parti üyeleri, sanatçı ve gazetecilerin de yer aldığı toplam 52 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında 60 kişiye yönelik 10 ilde yapılan operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Bayhan, gözaltılara şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Bu Türkiye'de Saray iktidarının ve Cumhur İttifakının bir iç cephe operasyonu, iç cephe yargısı eliyle adeta onun sopası haline gelmiş olan, iç cephe yargısı eliyle sürdürülen, yeni bir kumpas davası operasyonu. Buradan İçişleri Bakanına ve Sarayda bu operasyonu yürüten, Saray tarafından yönetildiği gerçek olan, inkar edilemez olan bu operasyonun muhataplarına, sorumlularına buradan seslenmek istiyorum. Artık iki Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız.

"KUMPAS SORUŞTURMASI DERHAL SON BULMALIDIR"

Birisi sizlerin gerici faşist bir rejim inşa etme amacıyla sürdürdüğünüz bu antidemokratik uygulamalar. Grev yasaklarıyla, gözaltılarla ve böylesi kumpas operasyonlarıyla, kumpas siyasetiyle sürdürdüğünüz operasyonların Türkiye'si. Bir de buna karşı emeğine, alın terine demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkan; ezilen, sömürülen halk kitlelerinin Türkiye'si. Mutlaka bu Türkiye kazanacak ve sizin bu kumpas siyasetiniz kaybedecek, iç cephe siyasetiniz kaybedecek. Gerçek iç cephe işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, sömürülen halk kesimlerinin kurduğu cephe olacak. Onun için bu binlerce kişiyi kapsayan bu yeni kumpas davası, kumpas operasyonu, kumpas soruşturması derhal son bulmalıdır, gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır."