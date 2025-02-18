EMEP'li Bayhan'dan gözaltılara tepki: Yerlikaya ve Tunç'a çağrı yaptı

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, sabah saatlerinde 10 kentte düzenlenen ev baskınlarında 52 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın 2011 yılından bu yana sürdüğünü ifade ederek İçişleri ve Adalet Bakanlarına çağrı yaptı.

Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Partisinin İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un yanı sıra parti içinde görev yapan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydeden Bayhan, bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Operasyon hakkında 24 saat süreyle kısıtlılık kararı alındığını ve bu nedenle gözaltına alınanlarla avukatlarının görüşemediğini anlatan Bayhan, şöyle konuştu:

"Aslında büyük bir operasyonla yüz yüze olduğumuzu gösteren tabloyla karşı karşıyayız. Kimi rakamlara göre 5 bin kimi rakamlara göre 6 bin kişiyi kapsayan bir soruşturma. 2011'den itibaren bir soruşturmayla karşı karşıya olduğumuzu öğrendik. İçişleri ve Adalet bakanlarını gerçeklerin ne olduğu konusunda aydınlatmaya çağırıyorum. Derhal böyle bir soruşturmanın iptal edilmesini, durdurulmasını talep ediyoruz."