EMEP'li Sevda Karaca’dan, Akın Gürlek'e Gülistan Doku soruları: "Tuncay Sonel, Mehmet Ağar ile görüştü mü?"

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca, 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında gelinen son noktayı Meclis gündemine taşıdı. Karaca, dönemin Tunceli Valisi ve kayyum Belediye Başkanı Tuncay Sonel hakkındaki suçlamaları Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sordu.

Evrensel'in aktardığına göre, Karaca, soruşturmada kaydedilen yeni aşamalarla Vali Sonel’in cinayetin gizlenmesine dair her adımı organize ettiğinin anlaşıldığına dikkat çekerek “Devlet bürokrasinin çürümüşlüğünü pazara çıkaran yeni deliller; emniyet görevlileri, kamu görevlileri ve ilin en yüksek mülki idari amiri olan dönemin valisi Tuncay Sonel’in, Doku’nun katlinde iştirak halinde hareket ettiğini ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

20 MİLYONLUK ARABA NASIL ALINDI?

Hali hazırda gözaltında bulunan Vali Sonel’in, bu süreçte kirli para ilişkileriyle de konuşulmaya başlandığını belirten Karaca, hem Tunceli halkı tarafından hem de diğer görev yeri olan Ordu OSB Başkanvekili tarafından Vali Sonel’in rüşvet aldığı, ihaleleri para karşılığı yandaşlara verdiği gibi iddiaları hatırlattı. Gülistan Doku cinayetinde ismi geçen şüphelilerin ve ailelerinin de kısa sürede zenginleştiklerine dair iddiaların da aydınlatılmasını isteyen Karaca, sosyal medyada açık kimliklerini kullanan kişiler tarafından da rüşvet ve başkaca suçlara dair çok sayıda paylaşım bulunduğunu ifade etti.

Gülistan Doku cinayetinin işlendiği sırada oğlunun kullanımında olan ve güncel değeri 20 milyon TL olan BMW marka lüks aracın nasıl elde edildiğinin kamuoyunca tartışıldığını blirten Karaca, dosyaya yansıyan diğer gelişmeleri şöyle aktardı:

“Doku cinayeti hakkında yürütülen soruşturmada ifade veren yakın koruması Şükrü Eroğlu da Vali Sonel’den nakit para alarak onun talimatı doğrultusunda transferler yaptığını belirtmiştir. Paranın kaynağına dair bilgi sahibi olmadığını söylemiştir. Ayrıca, Gülistan Doku’nun sim kartı verileri üzerinde para karşılığı oynama yapan itirafçı şüpheli polis memuru Gökhan Ertok’a Valiliğe bağlı ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ bütçesinden para aktarıldığı belirtilmektedir.”

Karaca, Vali Sonel’in aynı zamanda görev süresinde Tunceli Belediyesine kayyım olarak atandığı dönemde de çok sayıda usulsüzlükle gündeme geldiğini şöyle hatırlattı: “2019 yılında Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yaptırdığı incelemede; Sonel’in neredeyse tüm ihaleleri, kanunen yalnızca deprem, yangın gibi beklenmeyen acil durumlarda kullanılması gereken davet usulüyle gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. Böylece Sonel ihaleye katılacak kişi ve firmaları önceden belirleyip davet ederek dilediği kişilere vermiştir. Bu dönemde belediye hizmet binası bakımı, peyzaj düzenlemesi ve iş makineleri ve işletmelerin kiralanması gibi yaklaşık 35 milyon lira tutarındaki yedi ihalede bu usul kullanılmıştır. Hakkında yapılan şikayet ise bizzat kendisi tarafından ‘vali’ sıfatı ile incelenerek kapatılmıştır.”

'MEHMET AĞAR’A GİTTİ' İDDİASI

Karaca, Vali Sonel’in kendisini kurtarmak için çeşitli başvurular yaptığını belirterek “Genç bir kadını katledip cesedini gizlemenin yanında bütün suç delillerini bürokratik gücünü kullanarak imha etmekten çekinmeyecek bir vahşilik ve pişkinlik içinde hareket eden Vali Sonel’in suçlarının açığa çıkmasının ardından kendini kurtarması için Mehmet Ağar’a başvurduğu da söylentiler arasındadır. Yeldana Kaharman’ın şüpheli ölümüyle ilişkilendirilen Tolga Ağar’ın babası olan Mehmet Ağar ve Tuncay Sonel bu yönüyle de karanlık bir paydada buluşmaktadır” dedi.

EMEP’li Karaca, Bakan Gürlek’ten şu sorulara yanıt istedi: