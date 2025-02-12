EMEP'ten BirGün'e destek ziyareti

Emek Partisi (EMEP) İzmir İl Örgütü, BirGün’ün Ege Bürosu’na destek ziyaretinde bulundu.

EMEP İzmir İl Başkanı Elif Çuhadar ve İl Yöneticisi Emine Uyar'ın katıldığı ziyarette, basın özgürlüğünün önemi ve dayanışma mesajları verildi.

EMEP temsilcileri, birgun.net yöneticileri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Halkın haber alma hakkı için mücadele eden gazetecilere yönelik baskılar, toplumsal mücadeleyi de hedef alıyor. Bu süreçte BirGün gazetesiyle dayanışma içindeyiz” diyerek dayanışma mesajları verdi.

EMEP yöneticilerine teşekkür eden BirGün Ege Bürosu çalışanları, yaşanan baskılara rağmen gerçekleri yazmaya devam edeceklerini belirtti.