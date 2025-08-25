EMEP'ten geri gönderme merkezine sevk edilen Azerbaycanlı Nana için soru önergesi

İstanbul Üniversitesinde yemek zammını protesto eden Nanaxaanım Babazade, 21 Ağustos'ta gözaltına alınarak geri gönderme merkezine sevk edildi. Azerbaycan vatandaşı Babazade'nin serbest bırakılması için çağrılar devam ediyor.

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Bayhan, Babazade'nin geri gönderme merkezindeki hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bayhan, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yaşayan ve geçici koruma ya da uluslararası koruma altında bulunan göçmenlerin geri dönüş süreçlerinde, kendi rızalarının alınması, ülkelerine geri dönmeleri konusunda herhangi bir baskıya maruz kalmamaları ve güvenli bir geri dönüş sürecinin başlatılması gerekmektedir. Ancak, son yıllarda zorla geri göndermeler ve Geri Gönderme Merkezleri’nde (GGM) mültecilerin karşılaştıkları ihlallerde ciddi bir artış gözlemlenmektedir.

"GÖÇMENLER, İŞKENCE, DARP, HAKARET VE KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ BIRAKILIYOR"

Geri Gönderme Merkezlerinde tutulan göçmenler, insani şartlara uygun olmayan, özellikle sağlıklı barınma ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu ortamlarda; kolluk kuvvetlerinin işkence, darp, hakaret ve kötü muamelesine maruz bırakılmaktadır. 21 Ağustos tarihinde gözaltına alınarak geri gönderme merkezine götürülen Azerbaycan vatandaşı yüksek lisans öğrencisi Nanaxaanım (Nana/Xaanım) Babazade’nin önce Arnavutköy sonrasında ise Çatalca Geri Gönderme Merkezi’nde yaşadığı onur kırıcı muameleler bunun en güncel örneğidir.

Nana’nın hem gözaltında hem de geri gönderme merkezinde sözlü taciz ve fiziksel şiddete uğradığı, avukatıyla görüştürülmediği, defalarca transfer edilerek yıldırma politikalarına maruz kaldığı ve 'Gönüllü Geri Dönüş Formu'nu imzalaması için zorlamalara tabi tutulduğu iddia edilmektedir. Üstelik gözaltından bir gün önce, harç parasını yatırmak üzere işlem yaptığı sırada polisler tarafından alıkonulduğu, okulundaki dayanışmalara katılan öğrenciler aleyhine ifade vermeye zorlandığı, buna karşı çıktığında ise Türkiye’de kalma işlemlerinin zorlaştırılacağı yönünde tehdit edildiği ileri sürülmektedir.

Öğrencinin dosyasında, İstanbul Üniversitesindeki yemekhane zammını protesto eylemine katılımının 'YTS (Yabancı Terörist Savaşçı)' kodlaması kapsamında suçlama konusu yapıldığı belirtilmektedir. Ayrıca, Arnavutköy Göç İdaresi’nde tutulduğu süre boyunca kişisel eşyalarına erişemediği, vegan beslenme talebinin karşılanmadığı, yalnızca avukatıyla görüşmesine izin verilmesi gerektiği yönündeki taleplerin dikkate alınmadığı ifade edilmektedir.

Ortaya çıkan tablo ifade ve gösteri özgürlüğüne katılan yabancı uyruklu öğrencilerin idari yollarla kriminalize edildiği, YTS kodlamasının keyfî ve geniş bir biçimde uygulandığı, avukata erişim ve gönüllü geri dönüş süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığı, geri gönderme merkezlerinde kötü muamele ve yıldırma uygulandığı yönünde ciddi bir denetim ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, göçmen öğrencilerin yasal oturum haklarının baskı aracı olarak kullanıldığı, en temel demokratik haklarına sahip çıkan göçmen öğrencilerin cezalandırılması anlamına gelen bir sürecin işletildiği görülmektedir."

"GERİ GÖNDERME KARARI HANGİ HUKUKİ GEREKÇEYLE ALINMIŞTIR?"

Bayhan, Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti: