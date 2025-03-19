EMEP'ten iktidara 'İmamoğlu' tepkisi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil çok sayıda kişi sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emek Partisi'nden (EMEP) gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada, "İşçi ve emekçileri, duyarlı tüm kesimleri, bu iktidar darbesine karşı ses yükseltmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Faşist bir düzenin kurulmasına izin vermeyelim. Güne yeni bir operasyonla uyandık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da içinde olduğu 105 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararının mürekkebi kurumadan yapılan baskınlarla gerçekleşen gözaltılar, yargı sopasının iktidar için ne kadar elverişli bir araç haline getirildiğinin göstergesidir. Milyonlarca İstanbullunun oyunu almış bir belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına kazabilecek Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağı belli olduktan sonra, kendisine kan kusturmak için bütün devlet imkanları iktidar tarafından harekete geçiriliyor.

İktidar medyası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu 3 bin polisle yönettiği bilgisini verdi. Halkın seçme ve seçilme hakkını, kendi iktidar hırsıyla ortadan kaldırmaya girişenler, daha önce tarihte örnekleri görüldüğü gibi başarılı olamayacaklardır. Bu ülkenin işçi ve emekçileri, halkları, tek adam iktidarının bu fütursuzluğuna teslim olmayacaktır. İşçi ve emekçileri, duyarlı tüm kesimleri, bu iktidar darbesine karşı ses yükseltmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz."