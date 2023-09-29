EMEP, TİP'in Can Atalay için Hatay'dan başlatacağı yürüyüşe katılacağını açıkladı

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ile EMEP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri Sevda Karaca ile İskender Bayhan gazetecilerle bir araya geldi. Yerel seçimlere yönelik ittifak arayışlarından bahseden parti yöneticileri, TİP'in 1 Ekim'de tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay'da başlatacağı yürüyüşe katılacaklarını açıkladı.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ile EMEP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri Sevda Karaca ile İskender Bayhan, gazetecilerle bir araya geldi. Gazete Duvar'ın haberine göre toplantıda Türkiye'deki sorunların yanı sıra EMEP’in yerel seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceği de anlatıldı.

Yargıtay'ın dün akşam Gezi Davası'nda ceza alan 5 kişinin cezasını onamasını değerlendiren Selma Gürkan, şunları söyledi:

“Bu davalarda ne adil bir yargılama söz konusudur ne de hukukidir. İktidarın kendi yasalarına koyduğu hak ve özgürlüklere bile aykırıdır. Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater’i ve bu davalarda yargılanan hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız. Demokrasi mücadelesi devam edecek.”

Toplantıda, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen ve Yargıtay tarafından dün akşam aldığı hapis cezası onanan Can Atalay'ın durumu da konuşuldu. EMEP'li yöneticiler, TİP'in Gezi Davası’nda verilen mahkumiyet kararlarını protesto etmek için 1 Ekim’de Hatay’dan Ankara’ya başlatacağı yürüyüşe katılacaklarını söylediler.

"EMEKTEN YANA DAHA GENİŞ BİR İTTİFAK KURMALIYIZ"

İskender Bayhan, EMEP’in yerel seçime dair yaptığı açıklamada, “Cumhur İttifakı kendi istediklerini yapma konusunda daha atılgan oldu. Millet İttifakı dağıldı. Son seçimden önce bir araya gelmeye çalıştığımız Sosyalist Güçbirliği’ndeki dostlarımız bir iç değerlendirme sürecinde. Biz aralık ayında kongremizi yapacağız, ittifak güçlerimiz Yeşil Sol ve TİP de kongre sürecinde. Ancak bütün bu süreçlerin sonunda sınıf dengeleri mevcut halindeyken emekten ve özgürlüklerden yana daha geniş bir ittifak kurmak tek çıkar yol” ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda 24 parti ve kurumun katıldığı bir toplantı yapıldığını belirten Bayhan, “Bütün arkadaşlarla birlikte Türkiye’deki yerel yönetim anlayışına karşı çevreyi ve insanı gözeten bir yerel yönetim için çalışmak durumundayız. Genel seçim kaybedildi evet ama aynı zamanda yerel seçimlerde önemli sonuçlar alabileceğimizi de gösterdi” dedi.

"UMUTSUZLUĞU KIRACAK OLAN MÜCADELE BİRİKİMİDİR"

Trendyol, Agrobay, Sputnik, Yunus Emre Kömürcülük gibi farklı sektörlerdeki işyerlerinden düşük ücretlere karşı ve farklı taleplerle grev ve direnişler olduğunu belirten Selma Gürkan ise, “Bütün bunlar Türkiye’deki genç işçi sınıfına deneyim kazandırıyor. Seçimlerden sonra bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaşandı ama bunu kıracak olan bu mücadele birikimidir. Önümüzdeki yerel seçimler için de bu durumun önemi büyük” değerlendirmesini yaptı.