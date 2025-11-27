EMEP ve TİP, kendi raporlarını sunmak için İmralı ziyaretiyle ilgili bilgilendirme yapılmasını talep etti

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda bazı parti temsilcileri, nihai raporun hazırlanması için partilerden istenen görüş ve önerilerle ilgili raporu, komisyon heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin bilgilendirme yapmasından sonra komisyona sunmak istediklerini bildirdi.

EMEP ile TİP vekilleri, nihai raporun hazırlanmasına esas alınacak, partilerden istenen görüş ve önerilerine ilişkin raporlarını bu dinlemeden sonra TBMM Başkanlığı’na iletmek istediklerini bildirdi.

Türkiye İşçi Partisi TİP Milletvekili Ahmet Şık, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede, "Öncelikle İmralı Adası'nda pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmenin tutanağı komisyon üyelerine ulaştırılmadan ve görüşme içeriğine dair bilgilendirme yapılmadan taslak metne görüş, öneri ve katkı verilmesi beklenmemelidir. Cuma gününe değin verilen süre bilgilendirme sonrası bir tarihe ertelenmelidir" ifadelerini kullandı.

TİP'in ardından, komisyon üyesi Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da TBMM Başkanlığı’na dilekçe vererek, “İmralı ziyareti komisyon üyelerine ve halka aktarılmadan komisyonun rapor çalışmasına başlanmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

İmralı ziyaretinin gerçekleşmesine rağmen bu hafta hiçbir komisyon toplantısının yapılmadığını ve gerçekleşen görüşmeye dair ne komisyon üyelerine ne de kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme sunulmadığını vurgulayan Bayhan, “Bu yaklaşım, yapılan görüşmenin halktan gizlenmesi anlamına gelir ve bu durum bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Demokratik denetimin olmadığı, halkın süreçten haberdar edilmediği bir ortamda sağlıklı bir raporlama yapılması da mümkün değildir” dedi.

Öte yandan Yeniyol grubunun da heyetin komisyon toplantısında İmralı ziyaretine ilişkin bilgilendirilmeden sonra TBMM Başkanlığı'na detaylı rapor verilmesini planladığı belirtildi.

AKP RAPORU HAFTAYA VERECEK

AKP’nin TBMM’deki grup başkanlığında dün partili komisyon üyelerinin yaptığı toplantıda yapılan değerlendirmelere ilişkin raporun da önümüzdeki hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulacağı öğrenildi.

Komisyonun MHP’li üyeleri ise sosyal medya hesaplarından parti olarak raporu tamamladıkları paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 21 Kasım Cuma günü yapılan toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun nihai raporunun hazırlanması için, komisyondaki partilerden teklif ve görüşlerin 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istedi. Bu toplantıda oluşturulacak bir heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret ederek, Abdullah Öcalan’ı dinlenmesi de kararlaştırıldı. Bu çerçevede AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan ardımcısı Feti Yıldız 21 Kasım Pazartesi günü Öcalan’ı ziyaret ederek süreçle ilgili görüştü. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık Perşembe günü yapacağı toplantıda heyetin bu görüşmeye ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.