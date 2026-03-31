EMEP’ten BirGün’e dayanışma ziyareti

  31.03.2026 18:52
  • Giriş: 31.03.2026 18:52
  • Güncelleme: 31.03.2026 18:54
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: BirGün

Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasının ardından gazetemize yönelik dayanışma ziyaretleri sürüyor.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanması üzerine gazetemize dayanışma ziyaretinde bulundu.

Gazetemize “geçmiş olsun” dileklerinde bulunan Bayhan ve Barbaros, artan baskılar karşısında dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

