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Emet’te kesilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesinde ormanda kesilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 23:44
  • Giriş: 23.09.2023 23:44
  • Güncelleme: 23.09.2023 23:44
Kaynak: İHA
Emet’te kesilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti



Çerte köyü Puslum Deresi mevkiinde Çerte Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ağaç kesim çalışmaları esnasında 75 yaşındaki Ahmet Ali Koşar, kesilen çam ağacının altında kaldı. Bölgede çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koçar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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