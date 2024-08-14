Emet’te orman yangını

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekar çalı, ardıç ve meşelik alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Malı damları mevkiindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Emet ve Hisarcık Belediyesi ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve işletmenin tüm arazözleri 10 dakika içerisinde müdahale etti.

Ayrıca yangın söndürme helikopterinin de çalışmalara katılmasıyla yangın yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alındı. Yangından yaklaşık 10 dekar çalı, ardıç ve meşelik alanın zarar gördüğü öğrenildi.