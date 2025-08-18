Emet’te otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobille elektrikli bisikletin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, T.G., yönetimindeki 43 PA 321 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Celalettin İhvan yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet eski Emet-Tavşanlı yolu Hurşitler çiftliği yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralan elektrikli bisiklet sürücüsü Celalettin İhvan sağlık ekipleri tarafından önce Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine, ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi. İhvan, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürerken, otomobil sürücüsü T.G., gözaltına alındı.