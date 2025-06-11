Emet’te seyir halindeki araçta yangın

Kütahya’nın Emet ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Emet Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan, 43 PD 244 plakalı aracıyla Okullar Caddesine seyir halinde iken, aracın ön kaputundan alevler yükseldi. Araçtaki yangına ilk müdahale cadde üzerinde işyeri bulunan bir vatandaş tarafından yangın tüpüyle yapıldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.