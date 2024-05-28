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Emet’teki kazada yaralanan 13 kişiden biri olan Ayten Özçelik yaşamını yitirdi

Kütahya’nın Emet ilçesinde 22 Mayıs günü yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişiden durumu ağır olan Ayten Özçelik (47) tedavi gördüğü Kütahya Şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

Güncel
  • 28.05.2024 19:39
  • Giriş: 28.05.2024 19:39
  • Güncelleme: 28.05.2024 19:41
Kaynak: iHA
Emet’teki kazada yaralanan 13 kişiden biri olan Ayten Özçelik yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF: İHA

Kütahya’nın Emet ilçesinde 22 Mayıs günü yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişiden durumu ağır olan Ayten Özçelik (47) tedavi gördüğü Kütahya Şehir hastanesinde hayatını kaybetti.
22 Mayıs tarihinde Tavşanlı ilçesinden Emet ilçesine yolcu taşıyan R.İ yönetimindeki 43 A FF 026 plakalı yolcu minibüsü ilçe girişi Esentepe Mahallesi galericiler sitesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek şarampole yuvarlanmış, kazada 3’ü ağır 13 kişi yaralanmıştı.

Ağır yaralı yolculardan Ayten Özçelik (47) tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kütahyada yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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