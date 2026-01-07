Emin Alper'den dizi projesi

Usta yönetmen Emin Alper, izleyicilerinin karşısına bu kez diziyle çıkmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre “İnsanlar” adını taşıyacak ve 8 bölüm sürecek dizinin yapımcılığını “Prens” ve “Karşılaşmalar” gibi sevilen dizilerin yapımcılığını yürüten MGX Film üstlenecek.

Hakan Bonomo'nun proje tasarımını yaptığı dizinin yaz başında sete çıkması planlanıyor. Sınıf çatışmasını merkeze alacağı belirtilen dizinin oyuncu kadrosu ise henüz netleşmedi.

Usta yönetmen Emin Alper son olarak 2024 yılında izleyiciyle buluşan ve Dostoyevski'nin eserinden sahneye uyarlanan 'Öteki' adlı tiyatro oyununu yönetmişti.

"Tepenin ardı", "Abluka", ve "Kız kardeşler" filmlerinin yönetmeni Emin Alper, son olarak 2022 sonunda vizyona giren "Kurak günler" filmini yönetmişti.