Emin Alper'in Gümüş Ayı ödüllü 'Kurtuluş' filmi vizyona girdi
Emin Alper'in, Berlin Film Festivali'nde 'Gümüş Ayı' ödülüne layık görülen filmi 'Kurtuluş' vizyona girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Usta yönetmen Emin Alper'in yeni filmi 'Kurtuluş', Türkiye'de sinemalarda vizyona girdi.
Prömiyeri Berlin Film Festivali'nde yapılan film, 'Gümüş Ayı' ödülüne layık görülmüştü.
Alper'in beşinci uzun metrajlı olan 'Kurtuluş', korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını anlatıyor.
Film, 2009 yılında Mardin Mazıdağı'nda gerçekleşen 44 kişinin öldürüldüğü Bilge Köyü katliamından esinleniyor.
Filmin başrollerindeCaner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan yer alıyor.
Festivalde büyük ödül olan 'Altın Ayı' alan İlker Çatak’ın yönettiği "Sarı Zarflar" ise 27 Mart'ta vizyona girecek.