Emin Alper'in Kurtuluş filmi Berlin Film Festivali'nde yarışacak

Yerli ve uluslararası birçok sinema ödülü kazanan Emin Alper'in, beklenen yeni filmi Kurtuluş, 76. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümüne davet edildi. Dünya prömiyerini Berlin’de yapacak ‘Kurtuluş’ filmi yönetmenin 2019 yılında yine aynı bölümde yarışan Kız Kardeşler filminden yedi yıl sonra, Türkiye’den Ana Yarışma’ya kabul edilen ilk yapım olma başarısını gösterdi.

Filmin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman gibi isimler yer alıyor.