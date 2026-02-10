Emin Alper'in yeni filminden ilk fragman

Türkiye'nin önde gelen yönetmenlerinden Emin Alper'in yeni filmi 'Kurtuluş'un ilk fragmanı yayınlandı.

Yaklaşık 1 dakikalık fragman, Emin Alper'in resmî sosyal medya hesabından yayınlandı.

Emin Alper’s new film, Salvation, will have its world premiere in the Berlinale Official Competition on February 15. The teaser featuring the first images from the film is out now.



“From now on, we'll all share the same dream."



Trailer editing: Fırat Terzioğlu



@berlinale pic.twitter.com/iOkaRBEvys — Emin Alper Official (@eminalpermovies) February 9, 2026

Film, 15 Şubat Pazar günü 76. Berlin Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapacak.

Kurtuluş'un, büyük ödül 'Altın Ayı' için yarışacağı festival,12-22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

7 YIL SONRA YİNE EMİN ALPER FİLMİ YARIŞACAK

Emin Alper’in beşinci uzun metrajlı filmi olan ‘Kurtuluş’, yönetmenin 2019 yılında yine aynı bölümde yer alan ‘Kız Kardeşler’ filminden yedi yıl sonra, Türkiye’den Ana Yarışma’ya kabul edilen ilk yapım olma başarısını gösterdi.

Usta yönetmen Wim Wenders başkanlığındaki Altın Ayı jürisinin karşısına çıkacak filmin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman gibi isimler yer alıyor.

Film, korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını odağına alan film; gergin bir atmosferde, tekinsiz rüyaların körüklediği bir iktidar mücadelesini ve ‘kurtuluş’ vaadinin peşinden giden bir köyün hikâyesini anlatıyor.

Film, Batman’ın Kırkat köyü ile Mardin’in Kıllit (Dereiçi) köylerinde çekildi.