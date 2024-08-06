Emin Alper'in yönettiği "Öteki" 3 Eylül'de izleyici ile buluşacak

Emin Alper'in yönettiği ilk tiyatro oyunu "Öteki" 3 Eylül'de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı sahnesinde olacak.

Emin Alper'in yönettiği "Öteki" oyunu 3 Eylül'de Kadıköy'de izleyici ile buluşacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emin Alper'in, Dostoyevski'nin insanın psikolojik derinliklerine ulaşan "Öteki" adlı romanından aynı adla sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu, 3 Eylül'de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı sahnesinde olacak.

Oyun, Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan'ın oyunculuk performansı, Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımıyla sahnelenecek.

Oyunun biletleri, Biletinial üzerinden satışa sunuldu.