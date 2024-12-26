Emin Çölaşan'dan Nefes gazetesi için 'Rönesans Holding' iddiası

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yayın hayatına geçen hafta başlayan ve kadrosunda çok sayıda eski Sözcü yazarı barındıran Nefes gazetesi için yeni bir iddia dile getirdi.

Çölaşan, gazetenin arkasındaki sermaye grubunun, iktidara yakınlığıyla bilinen ve 'Saray müteahhidi' olarak adlandırılan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding'in olabileceğini ifade etti.

"SORULARA YANIT ALAMADIK"

"Yeni çıkan gazete devreye büyük reklam kampanyaları ile girdi" yazan Emin Çölaşan "Bu işin arkasında hangi sermaye grubu var?" şeklindeki sorularına da yanıt alamadığını söyledi.

Çölaşan, yazısında, gazetenin internet sayfasında bir haftadır durduğunu belirttiği Rönesans Gayrimenkul ilanına dikkati çekti.

"BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ"

Çölaşan, “Mantık yürütünce ortaya şu sonuç çıkıyordu: Bu gazetenin arkasında Tayyipgillerin sevgili ve güvenilir dostu, sarayını bile yapan Rönesans var! Bu büyük işin ana sermayesini Rönesans sağlıyor. Ama gelin görün ki yeni çıkan gazete Atatürkçü ve laik Cumhuriyet’ten yana! Üstelik AKP iktidarına karşı! Büyük bir çelişki” ifadelerini kullandı.

Çölaşan, Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak’ın Sözcü gazetesine “ders vermek” için rakip Nefes’e finansman sağlayabileceği iddiasında da bulundu.

Rönesans Holding, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris Okluk’taki Yazlık Saray’ı inşa etmesi nedeniyle 'Saray müteahhidi' olarak isimlendiriliyor.

Sözcü’nün uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini yapan Metin Yılmaz’ın kurduğu Nefes gazetesi, yayın hayatına geçen hafta başlamıştı.