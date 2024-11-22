Emin İgüs ve ‘Memleket Havaları’

Kültür Sanat Servisi

Emin İgüs yeni konseriyle Kadıköy Moda Sahne'de. 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da müzikseverlerle buluşacak olan Emin İgüs "Memleket Havaları" adlı konserde ‘havaların temiz, suların berrak olduğu zamanlarda; havaya, suya söylenmiş türküler’i seslendirecek.

Bir hatırlama, hatırlatma hâli... Konser aynı zamanda, ‘yok sayılan yaşamların, görmezden gelinen insanların’ sesi olan bu türküleri yakan, havalandıran, günümüze taşıyan, yorumlayan bütün ustalara bir saygı ve sevgi duruşu...