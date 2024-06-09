Emin Koramaz yeniden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi
TMMOB 48. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı. Emin Koramaz, yeniden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
9 Haziran 2024 tarihinde yapılan toplantının ardından görev dağılımı yapıldı.
Emin Koramaz, yeniden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
Yapılan oylamanın sonucunda Emin Koramaz TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, Ekrem Poyraz TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı, Özgür Topçu TMMOB Saymanı; Hülya Küçükaras, Bahadır Acar, Feramuz Aşkın, Yusuf Songül, Hanze Gürkaş, Hüsnü Meydan, Arif Balkanay ve Orhan Sarıaltun TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri olarak seçildiler.
Oylama sonrasında yeni TMMOB Yönetim Kurulu şu şekilde:
Başkan
Emin Koramaz
2. Başkan
Ekrem Poyraz
Sayman
Özgür Topçu
Üye
Hülya Küçükaras
Üye
Feramuz Aşkın
Üye
Müveddet Hanze Gürkaş
Üye
Hüsnü Meydan
Üye
Orhan Sarıaltun
Üye
Bahadır Acar
Üye
Yusuf Songül
Üye
Arif Balkanay