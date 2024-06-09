Emin Koramaz yeniden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

TMMOB 48. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı. Emin Koramaz, yeniden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

9 Haziran 2024 tarihinde yapılan toplantının ardından görev dağılımı yapıldı.

Emin Koramaz, yeniden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Yapılan oylamanın sonucunda Emin Koramaz TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, Ekrem Poyraz TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı, Özgür Topçu TMMOB Saymanı; Hülya Küçükaras, Bahadır Acar, Feramuz Aşkın, Yusuf Songül, Hanze Gürkaş, Hüsnü Meydan, Arif Balkanay ve Orhan Sarıaltun TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri olarak seçildiler.

Oylama sonrasında yeni TMMOB Yönetim Kurulu şu şekilde:

Başkan

Emin Koramaz

2. Başkan

Ekrem Poyraz

Sayman

Özgür Topçu

Üye

Hülya Küçükaras

Üye

Feramuz Aşkın

Üye

Müveddet Hanze Gürkaş

Üye

Hüsnü Meydan

Üye

Orhan Sarıaltun

Üye

Bahadır Acar

Üye

Yusuf Songül

Üye

Arif Balkanay